更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率盘中创近两年高位，停损盘纷出笼

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路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五盘中大弹，创23个月高位。上日台电债标售五年债意外流标，引发市场恐慌气氛，不仅公债长短券殖利率全线走扬，台币利率交换(IRS)市场成交利率也跳升，证券商、银行、寿险各部门短期多数偏空看待。

交易员表示，市场对台电公司债五年债未能标出感到意外，意味着需求端预期利率走扬，市场不愿追低。疲弱的标售结果从公司债市场蔓延至公债，在公司债因流动性问题停损不易的情况下，交易商为降低整体债券持券风险，只能先行停损公债部位，并至IRS市场避险操作，全面带动债券相关利率市场高升。

〞看到台电五年债流标大家都昏到了，今天五年公债停损就成了代罪羔羊。〞一证券商交易员说。

另一银行业交易员指出，在这种市场气氛中，暂时难以评估各年期公债寻得支撑的点位，在历经本周四个交易日的杀盘后，今日应有七、八成筹码被洗净。在今日美国非农数据公布后，下周交易商将视国际债市反应再重新布局，但不意味着空头行情已经结束，如果美债殖利率偏上，台债甚至可能重启另波空方行情。

本地时间10:40时，五年券102/2盘中高位暂报1.1210%，前高在2011年8月4日报1.1430%；10年债102/6 盘中高位报1.5290%，前高在2011年8月2日报1.55%。

台湾最大公司债发行单位--台电五年期公司债周四意外流标。台电相关人士表示，由于买盘对利率看法保守，以致达不到公司的预期目标，因此决定不予发行。

交易员观察市场最新动态：

* 五年及10年券殖利率大弹均来到两年高位

* 20年新券102/8 在发行前交易开高，殖利率曲线更趋陡峭

* 台币IRS 因避险需求跳空走高，五年期报价已来到1.28/1.30%，较上日尾盘走高约5基点

* 交易商停损盘尽出，不愿再冒风险

* 主流五年券近期上方点位先看2011年高点1.2%

* 市场已关注非农后7月10日美联储主席贝南克的演讲，寻求下波交投依据

* 终端买盘心态保守，盘势未能止稳前不轻易进场

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在1.08-1.13%

* 102/6在1.50-1.55%

本地时间10:35最新报价：

* 102/2殖利率弹5.57基点，报1.1197%。

* 102/6殖利率弹3.98基点，报1.5288%。

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