版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 10:57 BJT

东京汇市：美元表现亮眼，受助于欧洲央行及英国央行承诺宽松政策

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2897    1.2913     -0.12     -2.25    1.3194
 美元/日圆                     100.35    100.03     +0.32    +15.69     86.74
 欧元/日圆                     129.43    129.17     +0.20    +13.08    114.46
 美元/瑞郎                     0.9569    0.9562     +0.07     +4.52    0.9155
 英镑/美元                     1.5047    1.5070     -0.15     -7.41    1.6251
 美元/加元                     1.0527    1.0510     +0.16     +6.11    0.9921
 澳元/美元                     0.9137    0.9142     -0.05    -12.09    1.0393
 新西兰元/美                   0.7817    0.7831     -0.18     -5.63    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.700    91.450     +0.27     +1.74    90.130
 新西兰元/日                   78.430    78.330     +0.13    -44.30   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.99    150.75     +0.16     +7.22    140.82
 澳元/新西兰                   1.1685    1.1665     +0.17     -6.82    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐