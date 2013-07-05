台湾汇市：台币盘初实际交易区间略升，美系外资汇入

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台币兑美元 周五盘初实际成交价位较上日略升。交易员指出，虽然美国非农就业数据公布在即，不过早上却有美系资金汇入，令台币略为走强。
交易员称，该美系外资自昨日开始汇入，今日早上也大笔交易了两、三次，带动台币小升至30.035价位。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.030-30.050，上日在30.050-30.070。央行上日作价收于30.199。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为折价，报价为-0.010/0.005，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.020/049左右，上日收在30.030。
本地时间10:35时，台币兑美元升值1.65角报30.034。
交易员观察市场最新动态：
* 美系外资汇入，令台币走势偏强
* 非农就业数据公布在即，国际美元偏强，出口商惜售心态浓厚
* 本波台币走势相较韩元偏强，有机会缓慢趋贬
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.000-30.050
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。