台湾汇市：台币盘初实际交易区间略升，美系外资汇入

路透台北7月5日 - 台币兑美元 周五盘初实际成交价位较上日略升。交易员指出，虽然美国非农就业数据公布在即，不过早上却有美系资金汇入，令台币略为走强。

交易员称，该美系外资自昨日开始汇入，今日早上也大笔交易了两、三次，带动台币小升至30.035价位。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.030-30.050，上日在30.050-30.070。央行上日作价收于30.199。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为折价，报价为-0.010/0.005，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.020/049左右，上日收在30.030。

本地时间10:35时，台币兑美元升值1.65角报30.034。

交易员观察市场最新动态：

* 美系外资汇入，令台币走势偏强

* 非农就业数据公布在即，国际美元偏强，出口商惜售心态浓厚

* 本波台币走势相较韩元偏强，有机会缓慢趋贬

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.000-30.050

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