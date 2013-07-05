中国金融：前海推三幅商用土地挂牌出让，总底价逾149亿元人民币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 前海深港现代服务业合作区其中三幅商用土地推出进行挂牌出让，挂牌起始价介乎35-67.2亿元人民币，总底价为149.2亿元，其中首两幅于7月26日进行竞价，而另一幅面积最大的土地则于8月16日进行竞价。
据深圳市土地房产交易中心刊载的资料，编号T201-0077和T201-0075的两幅商用地将首先以竞价方式于本月底公开挂牌出让。该两幅土地面积分别为4.92万平方米和5.75万平方米，建筑面积分别为32.04万平方米和45.02万平方米，挂牌起始价分别为35亿元和47亿元。
至于在8月中挂牌出售的编号T201-0078土地，土地面积及建筑面积分别为6.18万平方米和50.3万平方米，底价为67.2亿元。三幅土地的使用年期均为40年。这幅土地的竞买人为在香港联交所上市的企业，于截至今年6月24日的市值不低于400亿港元，于2012年会计年度的营业收入不低于200亿元。此外，竞买人须在竞买前，与不少于三家境外的世界500强金融机构或其控股的一级子公司签署入驻该项目的合作意向。
此外，成功投得这幅土地的企业，须在前海深港合作区设立具有独立法人资格的全国性或区域性运营总部，到2015年实现年度营业收入不低于100亿元。而在项目建成后两年内，吸引入驻企业合并纳入前海深港合作区统计核算的年度纳税额不低于10亿元人民币。
编号T201-0077和T201-0075的两幅土地的竞买人则可为中国境内外房地产开发企业，具有城市综合体开发经验，2012年会计年度的资产总额和主营业务收入均不低于100亿元。
T201-0077土地建成后，其中51,600平方米办公楼物业应当无偿移交给市前海管理局；T201-0075土地建成后，其中88,600平方米办公楼物业、11,000平方米区域供冷设备用房应当无偿移交给市前海管理局；T201-0078土地办公楼物业中的169,725平方米面积限自用，该部分自取得工程竣工验收备案或通过规划验收之日起10年内不得转让。
前海深港现代服务业合作区综合规划此前获深圳市政策批复通过，预计总建设投资约3,898亿元人民币。前海区域的主导产业是以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业和专业服务业为主的生产性服务业，明确前海在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。