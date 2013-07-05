中国金融：前海推三幅商用土地挂牌出让，总底价逾149亿元人民币

路透香港7月5日 - 前海深港现代服务业合作区其中三幅商用土地推出进行挂牌出让，挂牌起始价介乎35-67.2亿元人民币，总底价为149.2亿元，其中首两幅于7月26日进行竞价，而另一幅面积最大的土地则于8月16日进行竞价。

据深圳市土地房产交易中心刊载的资料，编号T201-0077和T201-0075的两幅商用地将首先以竞价方式于本月底公开挂牌出让。该两幅土地面积分别为4.92万平方米和5.75万平方米，建筑面积分别为32.04万平方米和45.02万平方米，挂牌起始价分别为35亿元和47亿元。

至于在8月中挂牌出售的编号T201-0078土地，土地面积及建筑面积分别为6.18万平方米和50.3万平方米，底价为67.2亿元。三幅土地的使用年期均为40年。这幅土地的竞买人为在香港联交所上市的企业，于截至今年6月24日的市值不低于400亿港元，于2012年会计年度的营业收入不低于200亿元。此外，竞买人须在竞买前，与不少于三家境外的世界500强金融机构或其控股的一级子公司签署入驻该项目的合作意向。

此外，成功投得这幅土地的企业，须在前海深港合作区设立具有独立法人资格的全国性或区域性运营总部，到2015年实现年度营业收入不低于100亿元。而在项目建成后两年内，吸引入驻企业合并纳入前海深港合作区统计核算的年度纳税额不低于10亿元人民币。

编号T201-0077和T201-0075的两幅土地的竞买人则可为中国境内外房地产开发企业，具有城市综合体开发经验，2012年会计年度的资产总额和主营业务收入均不低于100亿元。

T201-0077土地建成后，其中51,600平方米办公楼物业应当无偿移交给市前海管理局；T201-0075土地建成后，其中88,600平方米办公楼物业、11,000平方米区域供冷设备用房应当无偿移交给市前海管理局；T201-0078土地办公楼物业中的169,725平方米面积限自用，该部分自取得工程竣工验收备案或通过规划验收之日起10年内不得转让。