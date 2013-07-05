中欧贸易：中国提出每年出口欧盟光伏组件产品总量不超10GW--报载

路透上海7月5日 - 上海证券报周五援引中国国家发改委能源研究所研究员王斯成透露指出，目前中国和欧盟正在就“双反”问题协商，中方提出每年向欧盟出口光伏组件总量不超过10GW，同时提高2050年中国光伏装机目标。

“目前国内光伏年产量约20GW，上述方案意味着光伏年产量将有一半在国内消化，若达成此协议，将利好国内市场”王斯成称。

中方还提出，向欧盟出口光伏组件总量10GW以内不征税或者少征，超10GW部分则按相关规定征收，同时，光伏组件售价不低于0.5欧元/wp。

欧盟委员会于6月初公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果，决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。执委会称目的在于与中国达成和解，若未能在8月6日前达成解决协议，关税将升至平均47.6%的水平。

报导还援引王斯成在太阳能光伏论坛上表示，发改委能源所正会同相关部门制定光伏产业中长期发展规划(2020年-2050年)，初步提出到2020年中国光伏装机达1亿千瓦，2050年达10亿千瓦，高于此前目标。

中国工程院之前发布的《中国能源中长期（2030、2050）发展战略研究》提出，到2050年电力装机30亿千瓦，其中光伏装机为3亿千瓦。

为应对欧盟对中国光伏产品的“双反，近期以来国务院多次针对光伏产业发展提出措施。报导报援引业内人士指出，目前业界都在等待光伏产业细则的出台，尤其是发改委光伏补贴政策的正式落地，希望出台更有利的政策改善行业现状，尽早建立自身的光伏发电市场，为光伏企业创造国内需求。