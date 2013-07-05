台湾债市：RP利率大致持平，大型票券商预告下周下调公司债利率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平上日。市场人士指出，今日投信、寿险及银行询券热度不减，但市场整体券源仍缺，主要均以到期续作为主，利率没有太大变化。
本周RP市场在进入月初后市况大致平稳，利率变动不大。不过资金调度人士预期下周市场资金水位持续宽松，少数证券商及一大型票券商已向客户预告下周将下调公司债承作利率约1个基点，以渐次反应券少钱多现况。
〞这个月有企业发放股利前暂泊RP市场的需求，钱下周还是会多出来，就先预告下调。〞一位大型票券商交易员表示。
市场人士指出，7月份或受企业发放股利影响资金有进有出，但RP市场预期投信申购款及寿险投资配置的需求不减，加上银行端短钱依旧泛滥，市场不须担心资金缺口难以补足，因而仍有向客户议价下调的空间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投持平在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。一大型票券商向客户预告下周下调公司债高端利率至0.66%。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。