台湾债市：RP利率大致持平，大型票券商预告下周下调公司债利率

路透台北7月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平上日。市场人士指出，今日投信、寿险及银行询券热度不减，但市场整体券源仍缺，主要均以到期续作为主，利率没有太大变化。

本周RP市场在进入月初后市况大致平稳，利率变动不大。不过资金调度人士预期下周市场资金水位持续宽松，少数证券商及一大型票券商已向客户预告下周将下调公司债承作利率约1个基点，以渐次反应券少钱多现况。

〞这个月有企业发放股利前暂泊RP市场的需求，钱下周还是会多出来，就先预告下调。〞一位大型票券商交易员表示。

市场人士指出，7月份或受企业发放股利影响资金有进有出，但RP市场预期投信申购款及寿险投资配置的需求不减，加上银行端短钱依旧泛滥，市场不须担心资金缺口难以补足，因而仍有向客户议价下调的空间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投持平在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。