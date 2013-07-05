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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 13:41 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收盘创近四个月最大单日弹幅，市场恐慌停损

路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 周五收盘大弹7.3基点至近两年高位。公债市场今日因恐慌情绪蔓延，殖利率全线走扬，五年券单日弹幅创近四个月来最大，前次急弹落在3月11日单日走高11基点。

交易员认为，今晚美国公布的非农就业数据如果优于预期，且失业率下降速度加快，预料下周台债仍有止不住的空头行情。

路透调查显示，预计美国6月就业岗位料保持稳步增长，失业率有所下降，美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续有望在今年稍晚开始减少货币刺激。分析师预计，6月非农就业岗位料增长16.5万个，失业率料下降0.1个百分点至7.5%。

五年券102/2收于日高1.1370%，盘中、收盘双双创下近两年高位，盘中前高在2011年8月4日报1.1430%；10年债102/6 也收于日高1.5405%，前高在2011年8月2日报1.55%。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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