台湾债市：五年公债殖利率收盘创近四个月最大单日弹幅，市场恐慌停损

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 周五收盘大弹7.3基点至近两年高位。公债市场今日因恐慌情绪蔓延，殖利率全线走扬，五年券单日弹幅创近四个月来最大，前次急弹落在3月11日单日走高11基点。
交易员认为，今晚美国公布的非农就业数据如果优于预期，且失业率下降速度加快，预料下周台债仍有止不住的空头行情。
路透调查显示，预计美国6月就业岗位料保持稳步增长，失业率有所下降，美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续有望在今年稍晚开始减少货币刺激。分析师预计，6月非农就业岗位料增长16.5万个，失业率料下降0.1个百分点至7.5%。
五年券102/2收于日高1.1370%，盘中、收盘双双创下近两年高位，盘中前高在2011年8月4日报1.1430%；10年债102/6 也收于日高1.5405%，前高在2011年8月2日报1.55%。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。