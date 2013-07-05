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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 14:56 BJT

法国数据：5月贸易逆差扩大至60亿欧元--海关

路透巴黎7月5日 - 周五公布的海关数据显示，法国5月贸易逆差扩大至60亿欧元，4月修正后为逆差45亿。(完)
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