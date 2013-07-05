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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 15:19 BJT

表格：瑞士6月CPI较前月上升0.1%，较上年同期下降0.1%

路透苏黎世7月5日 - 瑞士联邦统计局周五公布，瑞士6月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.1%。路透调查的分析师预估值分别为下滑0.1%和下滑0.4%。

以下为详细数据：

2013年6月 2013年5月 2012年6月

较上月变动% 0.1 0.1 -0.3

较上年同期变动% -0.1 -0.5 -1.1

指数(2010年12月=100) 99.3 99.2 99.5

(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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