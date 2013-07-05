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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 16:04 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月5日

路透伦敦7月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种        最新库存        变动
    铜          660,000      -3,175
    锡           14,555         +75
    铅          197,325        -250
    锌        1,035,350      -3,100
    铝        5,418,800      -9,650
    镍          193,776      +3,264
  铝合金         68,100        持平
  NASAAC        108,800        +600
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
    
 品种  库存数据        库存分布            品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅   MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡   MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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