中国汇市：人民币早盘小幅回落顺应美元强势，缴准日银行淡定以对汇市未现波澜

* 人民币即期早盘小幅回落

* 国际市场美元盘中全线走高

* 银行对缴准日做好准备，资金面平稳

* 客盘结购汇近期尚无明显方向

路透北京7月5日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小幅回落。隔夜欧元、英镑兑美元下跌后推升美元指数至一个月高位，人民币离岸市场CNH今日亦受强势美元打压而下跌。交易员反映，早盘出现客户购汇盘使人民币下跌，但认为全天供需可能相对平衡，即期变动料不大。

他们并称，今天恰逢银行缴准日，但外汇市场反映平淡。上海某行交易员表示，可能此前人民币流动性紧张也让银行提高了警惕性，近期应该对资金已经有所控制，资金面较为平稳。

“最近几天客盘看结购汇比较平均吧，没有明显的方向，即期还是保持振荡。”该交易员表示。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.1292元，上日收报6.1258元。今日人民币兑美元中间价 为6.179元，上日中间价为6.1755元。

东京汇市美元周亚洲盘中全线走高，此前欧洲央行和英国央行均出乎市场意料地给出明确的温和政策指导，这使美国联邦储备理事会(美联储/FED)成为唯一倾向收紧刺激政策的主要央行。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2965/95，上日尾盘为6.2950。

北京时间11:51，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1317/24元，上一交易日尾盘报6.1284元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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