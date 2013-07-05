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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 12:16 BJT

菲律宾经济：菲国经济基本面可支撑披索兑美元在约41-43的水平--政府官员

路透马尼拉7月5日 - 菲律宾政府一位高级官员称，菲国经济基本面足以支撑菲律宾披索兑美元在约41-43左右，这个水平是菲律宾外包业务行业及其出口业可以持续获利的水平。

经济计划部门首长Arsenio Balisacan在一场外籍记者论坛中还说，披索兑美元若升向37-38，将损害到菲国竞争力。

披索兑美元上月触及一年半低位44.14，但从那以后就反弹。周五报约43.37，周四收盘价为43.43。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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