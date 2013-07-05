菲律宾经济：菲国经济基本面可支撑披索兑美元在约41-43的水平--政府官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透马尼拉7月5日 - 菲律宾政府一位高级官员称，菲国经济基本面足以支撑菲律宾披索兑美元在约41-43左右，这个水平是菲律宾外包业务行业及其出口业可以持续获利的水平。
经济计划部门首长Arsenio Balisacan在一场外籍记者论坛中还说，披索兑美元若升向37-38，将损害到菲国竞争力。
披索兑美元上月触及一年半低位44.14，但从那以后就反弹。周五报约43.37，周四收盘价为43.43。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。