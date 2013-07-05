中国钢铁：6月国内铁矿石价格续跌，后期仍有下行空间--中钢协

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国钢铁工业协会周五表示，6月份国内铁矿石价格继续呈回落走势，后期随着钢厂需求的放缓和铁矿石供给的增加，铁矿石价格仍有下行空间。
中钢协网站刊登分析称，受钢铁生产下降、铁矿石供给增加的影响，后期铁矿石市场供大于求的态势将更加明显。
中钢协发布的中国铁矿石价格指数(CIOPI)6月末为424.47点，环比下降6.18%，降幅较上月加大了1.07个百分点。其中进口铁矿石价格指数降幅大于国产铁矿石。
统计显示，6月末中国进口铁矿石港口库存为7,311万吨，环比增加128万吨，连续第三个月上升。
据中钢协旬报统计，6月中上旬会员企业粗钢日产为170.8万吨，推算全国平均日产212.7万吨，比5月份日产量减少3.5万吨，钢铁生产对铁矿石需求有所减弱。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。