投行观点：华润电力与华润燃气合并方案很大机会遭少数股东否决--花旗

路透香港7月5日 - 投行花旗的报告称，由华润电力 吸收合并华润燃气 的建议方案，很大机会遭到少数股东投票否决，因华润燃气现价低于换股价，且未来的供气项目投资风险难以评估。

华润电力与华润燃气于5月初公布合并方案，将华润燃气成为华润电力的全资附属公司，使华润燃气撤销于联交所上市，华润电力则易名为“华润能源控股有限公司”。合并以换股方式进行，不涉及任何现金，每100股华润燃气股份可以换取华润电力97股股份。

花旗的报告称，虽然华润能源作出多项保证，包括未来的供气项目内部投资回报率最少15-18%，2014-16年供气项目的资本开支占比少于10%，以及华润能源将保持在华润电力的派息比率水平，但是该行认为，这样仍然难以获取少数股东对合并方案投予赞成票。

“华润燃气现价低于换股价，且供气项目的投资回报率乃基于长期假设，供气项目的投资风险难以评估。”该行分析师刘显达在报告中称，“因此并不预期华润电力于7月22日的股东会上能够获得半数少数股东批准通过合并方案。”

不过他认为，合并方案被否决，反而有助消除华润电力的股价阴霾。该行给予华润电力的目标价为28.8港元。

自公布合并方案以来，华润电力股价显着下挫，累计跌25%，跑输同业以及大市恒生指数 。周五早盘收升3.15%，报18.98港元；华润燃气升1.91%，报19.16港元。（完）