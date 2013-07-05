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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 16:52 BJT

香港数据：截至6月底止外汇储备资产为3,035亿美元,较上月略降--金管局

路透香港7月5日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，据初步统计，截至2013年6月底止官方外汇储备资产为3,035亿美元，较5月底3,057亿减22亿美元或0.7%。

为数亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的51%。（完）

参看相关细节，可点选金管局网址：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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