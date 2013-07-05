中国债市动态：例行调准影响甚微现券延续强势，关注下周公开市场动向

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月5日 - 中国银行间市场周五早盘现券延续强势，今日存款准备金例行调整对资金面影响甚微，流动性进一步向好令债市买盘旺盛，各期限品种收益率大多走低。
交易员并指出，市场对流动性预期已经基本稳定，不过随着资金面重回宽松状态，央行接下来的态度值得关注，尤其是要关注公开市场会否重启央票和正回购操作，以防资金过于泛滥。
“七天回购(加权利率)都到3.80%了，买盘挺猛的，外资(银行)、基金都出来买，长的国债金融债，七年和10年的下来1－2个(基)点，三年和五年金融债也有2－3个点，”北京一大型银行交易员称。
北京时间11:51，银行间市场七天期质押式回购加权平均利率 报3.8047%，较上日的3.9550%继续下滑。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。
剩余期限约2.85年的农发行固息债130409券最新成交对应收益率 为3.90%，上日尾盘为3.92%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。