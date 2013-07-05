中国货币市场：七天回购利率续走低，缴准无忧但短期预期稍显谨慎

路透上海7月5日 - 中国银行间市场周五早盘七天回购利率 继续下行，但跌幅进一步缩窄，隔夜则基本持稳。交易员表示，例行缴准日机构短期资金需求略显活跃，但流动性整体仍维持宽松态势，资金价格总体呈跌势。

他们并称，虽说在央行流动性维稳的态势下，国库现金定存等资金投放令未来流动性预期收紧可能性降低，但下周央企分红等干扰因素仍存，机构心态稍显谨慎。

“钱还是蛮多的，需求比昨天好点，毕竟今天5号嘛。”上海一银行交易员称。

他并表示，隔夜和七天等市场短期利率品种交投较前几天明显活跃一些，预计今日货币市场整体成交量会有所增多。

财政部昨日公告称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。

上海另一机构交易员认为，目前资金利率回落较为平稳，流动性大幅抽紧的概率不大，但是下周还要观察央行公开市场的操作情况，同时关注央企分红等对流动性是否存在较大扰动。

根据中国四大行公布的分红方案和以往惯例来看，现金红利的正式发放日将主要在6月底到7月上旬期间，路透据中国四大国有银行公布的利润分配方案测算，四大行2012年的现金分红总额共计2,502.43亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3850 3.3139 +7.11

七天 3.8047 3.9550 -15.03

14天 4.2772 4.4418 -16.46 上海证交所质押式回购利率

一天 3.0400 1.9350 +110.50

七天 3.1500 3.5850 -43.50

14天 3.2000 3.3100 -11.00 回购定盘利率

隔夜 3.3900 3.3700 +2.00

七天 3.8300 3.9800 -15.00

14天 4.3000 4.4700 -17.00 Shibor

隔夜 3.3800 3.3480 +3.20

七天 3.8160 3.9380 -12.20