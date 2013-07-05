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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 12:44 BJT

印尼央行：总裁将罕见地在政策会议前举行新闻发布会

路透雅加达7月5日 - 印尼央行总裁将罕见地于周五晚间举行新闻发布会，因关于印尼央行下周会议将升息以抑制通胀的预期升温。

分析师预计，印尼央行7月11日会议将上调指标利率和隔夜存款利率，此前该央行暗示准备采取进一步行动对抗通胀。

印尼央行总裁Agus Martowardojo周二表示，央行在下周会议上将“加强政策组合，采取先发制人的举措对抗通胀”。

印尼央行一名发言人称，央行总裁Martowardojo定于周五1200GMT开始举行新闻发布会，但这名发言人并未透露总裁将讨论什么内容。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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