印尼央行：总裁将罕见地在政策会议前举行新闻发布会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透雅加达7月5日 - 印尼央行总裁将罕见地于周五晚间举行新闻发布会，因关于印尼央行下周会议将升息以抑制通胀的预期升温。
分析师预计，印尼央行7月11日会议将上调指标利率和隔夜存款利率，此前该央行暗示准备采取进一步行动对抗通胀。
印尼央行总裁Agus Martowardojo周二表示，央行在下周会议上将“加强政策组合，采取先发制人的举措对抗通胀”。
印尼央行一名发言人称，央行总裁Martowardojo定于周五1200GMT开始举行新闻发布会，但这名发言人并未透露总裁将讨论什么内容。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。