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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 13:37 BJT

路透基点：长兴化学工业的贷款案规模提高至36亿台币--RLPC

路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾长兴化学工业五年期定期贷款案的规模从30亿台币扩大至36亿台币(1.2亿美元)。

远东国际商业银行、台湾工业银行与兆丰国际商业银行已经加入，与担任主办行与额度分配行玉山银行共同分享主办行头衔。彰化商业银行和华南商业银行也加入该案。

贷款案在今日签署。资金将用于再融资和营运资本。

一如先前报导，这笔无担保摊销贷款的利率是较五年期台湾美元互换利率(TWD IRS)加码63个基点。承贷4亿台币或以上者，获得前端费用8基点和共同安排行头衔，承贷3-3.99亿台币者，获得前端费用5基点与经理行头衔。

2010年3月，长兴化学工业从五家银行获得30亿台币的五年期俱乐部贷款，利率为较TWD IRS利率加码65个基点，综合收益是69.1个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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