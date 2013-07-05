路透基点：长兴化学工业的贷款案规模提高至36亿台币--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾长兴化学工业五年期定期贷款案的规模从30亿台币扩大至36亿台币(1.2亿美元)。
远东国际商业银行、台湾工业银行与兆丰国际商业银行已经加入，与担任主办行与额度分配行玉山银行共同分享主办行头衔。彰化商业银行和华南商业银行也加入该案。
贷款案在今日签署。资金将用于再融资和营运资本。
一如先前报导，这笔无担保摊销贷款的利率是较五年期台湾美元互换利率(TWD IRS)加码63个基点。承贷4亿台币或以上者，获得前端费用8基点和共同安排行头衔，承贷3-3.99亿台币者，获得前端费用5基点与经理行头衔。
2010年3月，长兴化学工业从五家银行获得30亿台币的五年期俱乐部贷款，利率为较TWD IRS利率加码65个基点，综合收益是69.1个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。