路透基点：瑞仪光电在中国大陆分公司向银行探寻筹办美元贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司在中国大陆的分公司已向大陆和台湾的银行探询筹办一笔美元贷款。
消息人士称，该笔贷款可能为境内贷款，规模类似瑞仪光电的广州分公司在2010年4月签订的6,000万美元五年期离岸定期贷款。
一位消息人士表示，该贷款将用于营运资本和再融资。
2010年的贷款案中，银行综合收益为71.54个基点，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码70个基点，这笔无担保的贷款由瑞仪光电担任保证方。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。