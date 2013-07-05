路透基点：瑞仪光电在中国大陆分公司向银行探寻筹办美元贷款--RLPC

路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司在中国大陆的分公司已向大陆和台湾的银行探询筹办一笔美元贷款。

消息人士称，该笔贷款可能为境内贷款，规模类似瑞仪光电的广州分公司在2010年4月签订的6,000万美元五年期离岸定期贷款。

一位消息人士表示，该贷款将用于营运资本和再融资。