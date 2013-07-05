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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 13:14 BJT

日本数据：5月同时指标较前月上升0.8点，领先指标上升2.8点

路透东京7月5日 - 日本内阁府周五公布，日本5月同时指标初值较前月上升0.8点，为经济升温再添佐证。

5月领先指标较前月上升2.8点。

内阁府上调对同时指标的评估，称该指标已进入上升阶段。

参看完整数据，请连结内阁府网站(here)。(完) (编译 张若琪; 审校 白云)
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