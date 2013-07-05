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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 13:33 BJT

欧洲经济：ECB管委利卡宁称央行低利率承诺取决于经济发展

路透赫尔辛基7月5日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周五表示，只要经济依然疲弱，欧洲央行对于维持低利率的承诺就是件好事。

“当形势有改变时，他们将纳入改变加以考量。一切都取决于经济发展，”他告诉芬兰广播电台YLE。

欧洲央行周四打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息。 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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