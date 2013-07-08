日本数据：5月经常帐盈余同比增58.1%，增幅不及预期的77.9%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透东京7月8日 - 日本财务省周一公布数据显示，5月经常帐盈余较上年同期增加58.1%，表明出口逐步复苏以及海外投资丰厚获利有助改善日本的收支状况。
分析师此前预计5月经常帐盈余同比增加77.9%。
5月经常帐盈余为5,407亿日圆(53.6亿美元)，市场预估中值为6,085亿日圆。4月盈余为7,500亿日圆。
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(编译 王兴亚；审校 张荻)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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