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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 08:07 BJT

日本数据：5月经常帐盈余同比增58.1%，增幅不及预期的77.9%

路透东京7月8日 - 日本财务省周一公布数据显示，5月经常帐盈余较上年同期增加58.1%，表明出口逐步复苏以及海外投资丰厚获利有助改善日本的收支状况。

分析师此前预计5月经常帐盈余同比增加77.9%。

5月经常帐盈余为5,407亿日圆(53.6亿美元)，市场预估中值为6,085亿日圆。4月盈余为7,500亿日圆。

参看完整表格,请浏览财务省网站： (here)(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)
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