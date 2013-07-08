澳洲数据：6月招聘广告数量连续第四个月下降--澳新银行调查

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
6月周平均招聘广告较上年同期下降18.7%至129,720个，为2010年以来最低。
网络广告招聘较前月下降1.9%至125,204个，较上年同期下滑18.0%。报纸招聘广告逆势较前月上涨3%，但仍较上年同期下滑近35%。
澳新银行分析师说，凭以往经验判断，招聘广告下滑应预示了失业率会进一步缓慢上升。这就是他们为何预期未来数月会再次降息的原因之一，可能在11月降息。
然而，这份调查结果与就业数据在过去几年的关联性减弱，可能是因为企业使用社交媒体等其他方式接触到求职者。
例如，官方数据显示澳洲自年初以来净新增近10万个就业岗位，失业率缓慢升至5.5%，但仍在历史较低水平。
澳洲央行上周在7月会议上维持利率在2.75%不变，但敞开了在必要时进一步降息的大门。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 于春红)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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