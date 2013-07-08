澳洲数据：6月招聘广告数量连续第四个月下降--澳新银行调查

6月周平均招聘广告较上年同期下降18.7%至129,720个，为2010年以来最低。

网络广告招聘较前月下降1.9%至125,204个，较上年同期下滑18.0%。报纸招聘广告逆势较前月上涨3%，但仍较上年同期下滑近35%。

澳新银行分析师说，凭以往经验判断，招聘广告下滑应预示了失业率会进一步缓慢上升。这就是他们为何预期未来数月会再次降息的原因之一，可能在11月降息。

然而，这份调查结果与就业数据在过去几年的关联性减弱，可能是因为企业使用社交媒体等其他方式接触到求职者。

例如，官方数据显示澳洲自年初以来净新增近10万个就业岗位，失业率缓慢升至5.5%，但仍在历史较低水平。