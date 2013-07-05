《综述》台湾利率市场长短两样情，交集难觅因美台央行基调不同

* 一年以下短率仍走资金行情，中长期公债利率大弹

* 台湾央行宽松基调暂难获债券市场青睐

* 下半年利率变化变数增多，金融市场当小心风险

记者 林妙容

路透台北7月5日 - 台湾公债市场本周以来殖利率如坐云宵飞车，一飞冲天的走势令市场心慌。与此同时，台央行周五标售的364天期存单还在创次低纪录，长短端利率走向悖离，反应的是台湾央行及美国联准会不同的货币政策基调。

而随着美国渐次停止QE(量化宽松)，对资金动能敏感的台湾公债利率，下半年殖利率于高档震荡的风险仍在，须小心应对。

台新投顾分析师王凯民指出，台湾利率市场过去因为特殊的市场特性，尤其是银行及寿险的资金充斥，导致包括货币市场为主的短率及公债殖利率不断走低，但台湾过去并未特别关注这个市场的风险，使得在全球资金可能退潮的过程中，公债殖利率回升快速。

〞这其实是正常的，因为短率市场反应的是台湾自己的经济基本面，但公债市场反应的应该是全球的外部因素。〞王凯民说。

台湾五年期主流公债102/2 殖利率周五收盘大弹7.3基点至近两年高位，也创近四个月最大单日弹幅。上日台电五年债流标显示市场对利率上扬风险的担忧，恐慌情绪蔓延成为今日公债市场急弹的引爆点，几乎逼出交易商所有停损。

以全球主要国家的公债殖利率曲线来看，台湾指标10年期公债在过去数度成为仅次于日本10年公债的全球次低殖利率市场。

但台湾央行周五标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.632%，则连续四个月度走跌，并为2010年9月得标利率0.624%以来的次低纪录。

利率市场中一年以下短率紧贴着底部不动，甚至仍有下行压力，与存续期在两年以上的公债殖利率均承受利率上扬的风险产生乖离。

**下半年变数仍多**

群益金鼎证券资深交易员杜宗恩指出，事实上台湾公债市场从去年下半年即出现了微妙的结构性变化。包括当时主管机关对银行代寿险业销售保单做出限制，使得寿险业新增保费减少，使得公债市场最重要的终端买盘之一--寿险业资金量有所减少，令今年以来标售的15年至30年公债利率都较市场预期稍稍偏高，然而当时市场并未特别警觉。

加上今年以来，国外公司债市场的报酬率曲线慢慢走高，美国公债更在联邦准备理事会(美联储/FED)宣布将慢慢停止QE后飙高，好像一夕之间利率反转，但事实上是台湾市场的需求减少，加上外部环境的影响，才累积出本周利率大幅走扬的现况。

〞多头线型整个被破坏了，每个公司都在检视手上持有的部位，从长券到短券，先是缩短持有的存续期，接着是直接砍出部位。〞杜宗恩说。

台新投顾的王凯民认为下半年公债市场都会在资金退潮的风险中度过，金融市场需要极度注意风险；杜宗恩对台债重回资金行情主导仍带有一丝希望，认为虽然外资热钱或有机会撤离台湾，但台湾本地银行和寿险业只是对利率更要求，还是有配置公债的需求，这点可等待7月底30年公债标售后成为市场稳定力量。

〞我认为是短期现象(公债殖利率走高)，30年标完就会殖利率尾端钉住，接下来每个年期应该在哪个位置都会归位。〞杜宗恩说。

**货币市场好整以暇**

相对公债市场下半年走势看法分歧，货币市场交易人士对短率走势则没有疑问。

〞台湾央行讲的很清楚，就是宽松、宽松、宽松，贝南克跟台湾的短率没有关系，台湾短率是看彭淮南。〞一银行端货币市场交易员说。

他们认为，银行端的闲置资金短线并没有明显的去化管道，光是央行存单未到期余额就有6兆多台币，加上其他银行的流动准备，全市场大约有8兆台币的资金量，怎么看今年内台湾市场的短率都没有机会回升。

台湾银行间同业隔夜拆借利率 自去年下半年以来已有约一年的时间都持平在0.385-0.388%附近，躺平的曲线犹如心脏停止跳动。

台湾与美国央行的货币政策基调不同，使得以本地经济为依归的短率及对未来利率走势敏感的公债市场利率走势暂时走向不同方向，在台湾央行货币政策基调短期不变之下，货币市场短率变化空间不大，而公债市场的变化，最大变数仍是美国经济的复苏脚步及QE的退场时程。

同时考量本地银行及寿险的资金去化需求是否能重回稳定，以及全球外部的变化，下半年才能稳健应对公债市场每每突如其来的戏剧性变化。(完)