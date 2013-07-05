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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 13:38 BJT

《汇市简讯》澳元及新西兰元卖压抬头，因美元全面走强

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* 澳元及新西兰元兑美元在亚洲盘处于弱势，兑欧元及英镑则有一些回补买盘

* 澳元/美元在0.9130美元下方有少量停止单遭触发，低点在0.9123

* 0.9160-80仍有卖盘

* 新西兰元支撑位/买盘靠近0.7760-70美元，卖盘/阻力位在0.7850-60。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
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