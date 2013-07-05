《汇市简讯》欧元和英镑在亚洲盘续跌，仍受欧洲和英国央行政策决议影响

0522GMT

* 欧元/美元从1.2916下跌至1.2888，在1.2880前方有来自欧洲的买盘

* 1.2880下方及1.2870有一些停止单，1.2790/1.2800下方及1.2740有更多停止单

* 1.2975上方布有停止单，从1.2850起向下至1.2800有买单排列

* 1.3000前有来自美国对冲基金的卖单

* 英镑/美元在1.5050下方的少量停止单稍早被触发，低点在1.5026；1.5000下方有更多英镑/美元停止单。(完)

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