路透基点：台湾智慧光网55亿台币融资案进入高级银团贷款阶段--RLPC

路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，台湾智慧光网55亿台币(1.83亿美元)七年期项目融资案已进入高级银团组建阶段。贷款用于为公司在台北铺设光纤网络的建设-经营-转让项目提供资金。

元大银行为牵头行和簿记管理行。

贷款分为A部分50亿台币定期贷款和B部分5亿台币再循信贷，起始利率为邮政储蓄一年期利率加码196个基点。利率将根据借款方金融债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比进行调整。

承诺8亿台币以上的受邀银行将分享牵头行头衔，并获得50个基点的先行费用。

A部分宽限期为四年，将分七次、每半年一次分期进行偿还：5%(第1-6年)和70%(第7年)。

在台上市企业台通光电将为贷款进行担保。台通光电是台湾智慧光网股东。

回复截止日期为7月26日。