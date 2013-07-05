路透基点：台湾智慧光网55亿台币融资案进入高级银团贷款阶段--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，台湾智慧光网55亿台币(1.83亿美元)七年期项目融资案已进入高级银团组建阶段。贷款用于为公司在台北铺设光纤网络的建设-经营-转让项目提供资金。
元大银行为牵头行和簿记管理行。
贷款分为A部分50亿台币定期贷款和B部分5亿台币再循信贷，起始利率为邮政储蓄一年期利率加码196个基点。利率将根据借款方金融债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比进行调整。
承诺8亿台币以上的受邀银行将分享牵头行头衔，并获得50个基点的先行费用。
A部分宽限期为四年，将分七次、每半年一次分期进行偿还：5%(第1-6年)和70%(第7年)。
在台上市企业台通光电将为贷款进行担保。台通光电是台湾智慧光网股东。
回复截止日期为7月26日。
台湾智慧光网网站显示，公司是由15家跨国企业、专业咨询公司和集团所组成的联合项目，成员包括台通光电、真毅营造有限公司、帆宣系统科技股份有限公司、皇辉科技股份有限公司及麟瑞科技股份有限公司。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。