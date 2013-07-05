国际油市：布兰特原油持于105美元上方，料录得一个月最大单周涨幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“今晚将是对油市残余买兴的一次不小考验，”CMC Global Markets首席市场策略师Michael McCarthy指出。“油价应该会因为整体经济表现而上扬。”
0544GMT，布兰特原油8月期货 下跌0.05美元，至105.49美元，周四结算价为本周首次收低，因埃及总统下台后，中东石油供应疑虑缓解。布兰特近月期货本周以来已上涨3.2%，为6月首周以来单周最大涨幅。
美国原油期货 下跌0.23美元，至每桶101.01美元，但仍有望创下4月以来单周最大涨幅，美国原油期货周三收在14个月高点。周四因逢美国假期，并无结算。
“在技术面支撑及基本面增强之下，没有理由卖出，”McCarthy针对周三美国原油库存数据大降指出。
他表示，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货可能进行整理，然后测试106-108美元的阻力位。
随着WTI期货走高，布兰特相较于WTI的升水CL-LCO1=R周三缩窄至2010年12月以来最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 许娜)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。