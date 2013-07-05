国际油市：布兰特原油持于105美元上方，料录得一个月最大单周涨幅

“今晚将是对油市残余买兴的一次不小考验，”CMC Global Markets首席市场策略师Michael McCarthy指出。“油价应该会因为整体经济表现而上扬。”

0544GMT，布兰特原油8月期货 下跌0.05美元，至105.49美元，周四结算价为本周首次收低，因埃及总统下台后，中东石油供应疑虑缓解。布兰特近月期货本周以来已上涨3.2%，为6月首周以来单周最大涨幅。

美国原油期货 下跌0.23美元，至每桶101.01美元，但仍有望创下4月以来单周最大涨幅，美国原油期货周三收在14个月高点。周四因逢美国假期，并无结算。

“在技术面支撑及基本面增强之下，没有理由卖出，”McCarthy针对周三美国原油库存数据大降指出。

他表示，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货可能进行整理，然后测试106-108美元的阻力位。

随着WTI期货走高，布兰特相较于WTI的升水CL-LCO1=R周三缩窄至2010年12月以来最低。(完)

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