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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线上涨，市场关注美国非农就业报告

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* 美元兑日圆涨0.25%，欧元兑美元跌0.15%，英镑兑美元跌0.19%，新西兰元兑美元跌0.29%

* 亚洲股市上涨，追随隔夜海外市场的升势，在7月4日后/美国6月非农就业报告出炉前，未见有新的市场指引

* 欧元兑美元的低位在1.2888，在1.2880下方可能挂有停止单；英镑兑美元的低位在1.5026

* 瑞士6月消费者物价指数(CPI)、德国5月工业订单和美国6月非农就业报告即将登场

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