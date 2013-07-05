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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 15:06 BJT

更正-东京汇市：欧洲作出宽松表态后美元表现亮丽，焦点转向美国就业数据

纽约      当日     今年来    2012年
                                   最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                           1.2896    1.2913     -0.13     -2.26    1.3194
 美元/日圆                           100.25    100.03     +0.22    +15.58     86.74
 欧元/日圆                           129.28    129.17     +0.09    +12.95    114.46
 美元/瑞郎                           0.9566    0.9562     +0.04     +4.49    0.9155
 英镑/美元                           1.5044    1.5070     -0.17     -7.43    1.6251
 美元/加元                           1.0521    1.0510     +0.10     +6.05    0.9921
 澳元/美元                           0.9140    0.9142     -0.02    -12.06    1.0393
 新西兰元/美元                       0.7818    0.7831     -0.17     -5.61    0.8283
 澳元/日圆                           91.630    91.450     +0.20     +1.66    90.130
 新西兰元/日圆                       78.370    78.330     +0.05    -44.35   140.820
 英镑/日圆                           150.82    150.75     +0.05     +7.10    140.82
 澳元/新西兰元                       1.1686    1.1665     +0.18     -6.81    1.2540
                                                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 张若琪)
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