版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 14:28 BJT

澳洲股市：收高1%，本周在震荡交投中周线上扬0.8%

路透悉尼7月5日 - 澳洲股市周五跳涨1.0%，此前欧洲央行和英国央行的宽松货币政策承诺激励了全球市场，投资人亦关注今天稍晚将公布的美国非农就业报告。

澳股S&P/ASX 200指数 上升47.0点至4,841.7点。周四已反弹1.1%。该指标股指本周共涨0.8%，交投震荡。

市场将密切关注美国就业报告，以研判美国经济体质，并找寻美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来政策动向的线索。交易商预期美联储9月将开始削减刺激计划。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐