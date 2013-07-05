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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 14:53 BJT

日本债市：10年期日债收益率持稳，稍晚美国将公布就业数据

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%      +0.0      0.135%
 五年期公债                              0.320%      +0.0      0.320%
 10年期公债                              0.855%      -0.5      0.860%
 20年期公债                              1.730%      +0.5      1.725%
 30年期公债                              1.855%      +1.0      1.845%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                142.55     +0.07      142.48
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                  
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 (完)
 
     
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    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
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 (编译 洪曦/白云; 审校 许娜)
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