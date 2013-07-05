中国股市：沪综指受地产股带动小幅收升，超跌反弹行情延续但空间有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月5日 - 中国股市沪综指周五受地产股带动小幅收升，本周并终结此前连续四周跌势。分析师指出，本周市场上下半周的风格虽然有差异，但整体还处在前期超跌反弹的行情中；不过受未来基本面、流动性谨慎预期影响，料后续反弹空间有限。
沪综指 收报2,007.199点，涨1.101点，或0.05%；该指数本周累计上涨1.42%。上海A股今日成交额为750亿元人民币，昨日为825亿元。上证地产类指数 收升1.37%。
“前半周是消息面的刺激，而后半周主要是受资源类、地产类等大盘股推动，风格变化有点大，但市场整体还是在反弹中。”长城证券策略组朱俊春称。
他并认为，后半周开始的地产板块拉动效应，可持续性还未知，因主要也是消息面和销售业绩等刺激，地产融资等政策方面是否会有突破还未知。
沪深300指数 收涨0.22%，报2,226.849点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,173.6点，涨0.20%，成交860,531手。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。