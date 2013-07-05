中国金融：合理保持货币总量，引导调结构严密防风险--国务院办公厅

中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透北京7月5日 - 中国国务院办公厅周五称，继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制，引导经济结构调整并严密防范金融风险。
国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见称，统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险，合理保持货币总量，盘活存量资金、用好增量资金，加快资金周转速度，提高资金使用效率。
“对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率，增加‘三农’、小微企业等薄弱环节的信贷资金来源。”中国政府网刊登的文件称，“稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用，提高实体经济特别是小微企业的信贷可获得性。”
为引导、推动重点领域与行业转型和调整，中国政府将坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性。引导作用保证重点在建续建工程和项目的合理资金需求，对产能过剩行业实施差别化政策。
在控制风险方面，政府将防范化解地方政府融资平台贷款等风险；认真执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷政策；密切关注并积极化解“两高一剩”（高耗能、高污染、产能过剩）行业结构调整时暴露的金融风险。（完） (发稿 张胜男; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。