更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率收升至近两年高位，下周偏空心态暂难止息

(新增更多评论及细节) * 停损压力引爆大幅推高殖利率 * 今晚非农公布后下周偏空心态仍浓 * 贝南克下周三讲话供下波交投依据 路透台北7月5日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五收盘大 弹7.3基点至近两年高位，也创近四个月最大单日弹幅。上日台电五年债流标显示市场对利 率上扬风险的担忧，恐慌情绪蔓延成为今日公债市场急弹的引爆点，几乎逼出交易商所有停 损。 交易人士指出，台湾内部包括主管机关提出对债券评价风险的担忧，均让金融机构对持 有公债及公司债更为谨慎，利空因素集结令殖利率难以见顶，恐慌心态未能舒解。他们指出 ，中长期美国QE(量化宽松)退场的市场反应未能告一段落，主要在银行及寿险等终端买盘未 能积极寻求买点，令市场缺乏稳定力量。 〞(殖利率)上头看不到顶，好像没有什么事情可以让大家冷静下来。〞一外资银行交易 员说。 由于市场气氛暂时主导盘面，交易员对下周五年券走势预估大幅扩大，先暂时看1.10-1 .20%之间；而10年券102/6 则先看1.50-1.60%。 上次五年券急弹落在3月11日，单日急急走高11个基点。五年券本周周线亦大幅收高13. 25基点，是3月中以来最大的单周弹幅。 五年券102/2今日收于日高1.1370%，盘中、收盘双双创下近两年高位，盘中前高在2011 年8月4日报1.1430%；10年债102/6 也收于日高1.5405%，前高在2011年8月2日 报1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +7.30 1.1370 1.0750-1.1370* 237.5 10 102/6 +5.15 1.5405 1.4970-1.5405* 66.5 * 表该券交易以来新高 交易人士指出，公债殖利率全线走扬外，殖利率曲线也更加陡峭。今日开始发行前交易 的20年新券102/8 ，其成交利率在2.0-2.03%之间，高于市场预期，也突破此前 5月中旬财政部截标30年期公债标售利率的1.99%。 〞接下来20年跟30年的新债要标了，看起来市场会再度测试财政部的底线在哪里。〞一 证券商交易人士表示。 长券端因利率反转风险高，其殖利率上行压力大，但今日两年短券102/7 在发行前交易也走高3.2基点，来到0.76%附近，显见过去银行视为资金消化去路的超短券也 同样承受压力。 公债空头气盛亦影响台币利率交换(IRS)市场利率全线走高，五年期IRS 午后报 价来到1.27-1.30%，约较上日走高5基点。 不过交易员也认为公债市场下周仍有美国联准会主席贝南克讲话的变数，且非农就业数 据若意外不如预期，台债市场殖利率周一仍有修正往下的机会，只是预料修正幅度不会太大 。美国公债周五于亚洲盘殖利率小幅走高，10年期公债收益率 报2.5406%，周三 收盘价为2.5030%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 2.0100 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5405 5 102/2 1.1370 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)