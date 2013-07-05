表格：外资及陆资在台股买超50.24亿台币，中止连四日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超50.24亿台币，中止连续四个交易日的卖超，上日修正后为卖超42.20台币。
三大法人今日合计买超70.61亿台币，上交易日修正后为卖超35.44亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/5 +50.24 +20.21 +0.16 +70.61
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 -151.54 +32.97 -9.56 -128.13
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。