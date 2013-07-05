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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 15:34 BJT

亚洲金市：现货金连续第二天下滑，投资者静待美国就业报告

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1242.16 -7.03 -0.56 -25.82

现货银 19.19 -0.32 -1.64 -36.62

现货铂金 1330.24 -8.26 -0.62 -13.34

现货钯金 670.25 -4.25 -0.63 -3.14

COMEX期金 1241.30 -10.60 -0.85 -25.93 60960

COMEX期银 19.17 -0.54 -2.72 -36.76

汇率

欧元/美元 1.2898

美元/日圆 100.28

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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