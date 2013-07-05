中国票据市场：流动性向好支撑转贴利率持续下行，短期续降空间或有限

路透上海7月5日 - 中国票据市场转贴利率本周继续下行，但跌幅趋缓。交易员指出，由于银行间资金价格持续持小幅回落，推动机构买票意愿逐步回升，再加上年中信贷规模调整因素的影响逐步淡化，推动转贴现率持续走低。

交易员并指出，目前市场流动性预期较为稳定，如果央行政策引导预期继续保持维稳态势，预计转贴现率下行空间或较为有限。

“7月初资金价格下来了，流动性好转很多，买票的机构多起来了。”华北一银行交易员表示，“当前六个月转贴利率约在5.5%-6%左右的水平。”

他并指出，同时由于好多银行信贷规模控制不同，产生买卖的机会也比较大，接下来短期资金面的变化，还需继续观察央行态度，不过六个月转贴现率跌到5%左右也就差不多了。

华北另一银行交易员表示，亦有机构借转帖利率高位买入票据，但更多的机构还是在谨慎观望中，待政策与流动性预期更为明朗之后再做决策。

中国银行间市场周五早盘七天回购利率 继续下行，但跌幅进一步缩窄，隔夜则基本持稳。交易员表示，例行缴准日机构短期资金需求略显活跃，但流动性整体仍维持宽松态势，资金价格总体呈跌势。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.1918/6.7290 7.1948/6.7349 7.5280/7.0410

上周五 8.2070/7.4645 8.4020/7.6378 8.4333/8.1773

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变动 -101.52bp/-73.55bp -120.72bp/-90.29bp -90.53bp/-113.63bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.6709%，较上周同期小幅回落。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。