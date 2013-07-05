中国新债：财政部下周五将代理招标发行243亿元地方政府债，期限五年

路透北京7月5日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(12日)代理招标发行今年第四期地方政府债，总额243亿元人民币，为五年期固息品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债将于7月15日开始计息，15-17日进行分销，19日起上市交易。

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 五年期

发行额(亿元)

湖北 69

海南 30

重庆 44

四川 100

合计 243

6月28日，中国财政部代理招标了今年第三年期242亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.79%，远高于此前3.66%的预测均值，投标倍数为1.59倍。

财政部2013年地方政府债发行规模计划为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部周四下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完)

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