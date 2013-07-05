欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，受欧洲央行维持低利率的承诺影响

“因为瑞士央行的欧元/瑞郎下限就在不远处，所以让汇市难以区隔化这两个货币，”瑞银集团经济分析师Reto Huenerwadel指出。

欧洲央行的超宽松政策，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前可能缩减购债计划的态度，两者形成对比。

金融市场周五注意力将转至美国就业数据，以研判数据究竟是会巩固或削弱美联储刺激措施退场的根据。

0920GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.3%，报0.9586。

瑞郎兑欧元几近持平，报1.2356。(完)

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