中国金融：证监会称批准中金所开展国债期货交易，上市前准备需两个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月5日 - 中国证监会发言人周五称，已批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需要两个月。
该发言人在新闻发布会上并称，国债期货上市不会影响股市政策预期和基本走势，更不会加剧货币市场资金紧张。
中国证券报周三引述权威人士表示，国债期货推出方案近日已获得国务院批准，下一步将由证监会确定具体上市时间；业内人士就此预计，国债期货或于9月中旬正式挂牌，意味着其时隔18年后重返中国资本市场。(完) (发稿 丁琦； 撰写 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。