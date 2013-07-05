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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 15:58 BJT

欧元区经济：5月物价压力持于逾三年低位，未来几个月通胀率仍将回落--ECRI

路透伦敦7月5日 - 经济周期研究所(ECRI)公布的旨在预测周期性趋势的指标显示，欧元区5月物价压力守在逾三年最低水准，未来几个月通胀率还将回落。

ECRI公布的5月欧元区未来通胀率指标(EZFIG)，持于4月的39个月低点90.7。

ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称，“未来数月欧元区通胀率仍将维持下降趋势。”

不过欧盟统计局周一公布，欧元区6月通胀率初值略涨至1.6%，路透预估上升1.6%。 (完)
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