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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 15:51 BJT

东南亚股市：多数上涨，印尼股市本周周线料收低

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     425.61       1.99      +0.47      +0.36     424.10
 新加坡                                3178.02      30.90      +0.98      +0.35    3167.08
 马来西亚                              1774.72       3.38      +0.19      +5.08    1688.95
 泰国                                  1442.70      11.82      +0.83      +3.65    1391.93
 印尼                                  4599.19      17.25      +0.38      +6.54    4316.69
 菲律宾                                6500.48      36.22      +0.56     +11.83    5812.73
 越南                                   485.66      -1.56      -0.32     +17.39     413.73
 (完)
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