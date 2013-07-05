欧洲汇市：英镑兑美元跌至近四个月低位，延续上日跌势

路透伦敦7月5日 - 周五英镑兑美元跌至近四个月低位，延续上日跌势。此前英国央行给未来利率上调的预期降了温。

交易商预计，若美国的就业数据强劲，且助长美国联邦储备理事会(美联储/FED)将削减刺激措施的预期，则英镑日内稍晚可能进一步下跌。

英镑兑美元 跌0.5%，且跌破据称的期权障碍1.5000，触及1.4996的3月中以来最低。

英镑进一步下跌将会瞄准3月12日低点1.4832美元。(完)

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