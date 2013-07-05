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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 16:18 BJT

中国期市：整体弱势延续沪铜领跌，首日贵金属夜盘表现值得期待

中国期市主要品种收盘信息                                 
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 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1310     49,440    -1.59     257,058 
         黄金(au)    1312     251.30    -0.95     123,082 
         螺纹钢 (rb  1401      3,621     0.11   1,201,610 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1401     17,935    -1.29     157,190 
 大商所  豆粕 (m)    1401      3,181     0.32   1,536,590 
         豆油 (y)    1401      7,316    -0.60     571,972 
         焦炭 (j)    1401      1,445     1.12     263,694 
 郑商所  白糖 (sr)   1401      4,889    -0.69     574,324 
         棉花 (cf)   1401     19,990    -0.10      57,162 
 中金所  沪深300(if  1307    2,173.6     0.20      62,511 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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