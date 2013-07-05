中国期市：整体弱势延续沪铜领跌，首日贵金属夜盘表现值得期待

中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 49,440 -1.59 257,058 黄金(au) 1312 251.30 -0.95 123,082 螺纹钢 (rb 1401 3,621 0.11 1,201,610 ) 橡胶 (ru) 1401 17,935 -1.29 157,190 大商所 豆粕 (m) 1401 3,181 0.32 1,536,590 豆油 (y) 1401 7,316 -0.60 571,972 焦炭 (j) 1401 1,445 1.12 263,694 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,889 -0.69 574,324 棉花 (cf) 1401 19,990 -0.10 57,162 中金所 沪深300(if 1307 2,173.6 0.20 62,511 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)