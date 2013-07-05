技术分析：中国股市沪综指短线反弹已达至第一目标位

作者 曾祥进

路透北京7月5日电 - 中国股市沪综指 本周维持超跌反弹走势，并已抵达2,000-2,020点反弹第一目标位；惟成交量未见明显放大，显示市场心态仍谨慎。短线股指料将围绕2,000点附近进行震荡，以积蓄动能寻求月内第二波反弹。从中线看，整体走势则仍属弱势修复此前连续四周的重挫，下跌趋势并没有改变。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/taq49t)

沪指本周连续小幅拉涨，最高上试2,022点，已基本完成首波反弹升幅目标。在成交量无法明显放大的情况下，短线将展开小幅震荡调整。目前股指紧贴5日均线，10日均线亦将掉头回升，在1,980点附近构成一定技术支撑。股指将围绕2,000点整数位窄幅震荡蓄势，等待时机发动月内第二波反弹行情，目标为2,084点。

从黄金分割线图分析，本轮单边下跌行情自5月29日收盘2,324点起算，至6月25日最低点1,849点，累计下跌475点。本轮反弹的0.382黄金分割压力位约在2,026点附近，意味首轮反弹将在此位置附近受压；反弹的半分位则在2,083点附近，将构成更大阻力。而在中线下跌趋势没有改变的前提下，大盘本月若能反弹至该处已是最乐观的走势。

技术指标方面， KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）、MACD（指数平滑异同移动平均线）均有回暖，且仍有进一步改善的空间，预示短线反弹行情尚未结束。但成交量迟迟未见放大，使得大盘缺乏连续反弹动能，从量能级别看，若沪指要达成2,084点的第二轮反弹目标，成交金额必须放大至单日1,100亿元级别。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/vaq49t)

沪综指本周终止此前连续四周跌势反弹收升，但周阳线实体幅度仅为1.4%，小于此前四周阴线幅度，显示后市仍难乐观，内因仍是大盘连续重挫，导致部分技术指标出现超卖所致。