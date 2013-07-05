两岸金融：台湾国泰金旗下投信与中国国开证券获准设立合资基金公司

路透台北7月5日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰投信周五表示，与中国国家开发银行 旗下全资子公司国开证券，在北京合资设立的基金管理公司已获中国证监会核准设立许可。

国泰投信称，该公司名为国开泰富基金管理公司，是中国境内第82家基金管理公司，并且是第三家即将在中国正式开业的两岸合资基金管理公司，公司资本额为人民币2亿元，国泰投信出资比例为33.3%，国开证券为66.7%。