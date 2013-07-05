两岸金融：台湾国泰金旗下投信与中国国开证券获准设立合资基金公司

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰投信周五表示，与中国国家开发银行 旗下全资子公司国开证券，在北京合资设立的基金管理公司已获中国证监会核准设立许可。
国泰投信称，该公司名为国开泰富基金管理公司，是中国境内第82家基金管理公司，并且是第三家即将在中国正式开业的两岸合资基金管理公司，公司资本额为人民币2亿元，国泰投信出资比例为33.3%，国开证券为66.7%。
国泰投信认为，尽管近两年来中国股市表现不如预期，但国泰投信相信中国市场不论是股市或债市，仍是相当具有投资空间。未来国开泰富将优先发展固定收益产品，建立业务核心基础，未来更将进一步引进台湾经验，设计开发符合中国市场的特色产品。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。