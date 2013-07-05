中国债市：资金回稳现券收益率续降，国库现金定存有望维持市场暖意

路透上海7月5日 - 中国银行间资金市场周五安然度过半年末后首个例行准备金调整日，现券收益率亦延续近期下行走势，交投则稍显清淡。交易员指出，目前流动性已较为稳定，加之未来两周有千亿国库现金定期存款招标助力，现券近期维持暖意的可能性较大。

华北一银行交易员称，今日现券收益率续降，但收益率曲线仍较平坦，国债品种倒挂还未全消。“我觉得短端(收益率)还会向下，国库现金一发，资金估计更松了。”

财政部此前公告，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。

不过北京一银行交易员指出，在监管层表态会继续执行稳健货币政策，不会因经济增速放缓而转向宽松后，利率互换市场尾盘有所走升。当然这种走势是否有持续性，还需要继续观察。

银监会表示，继续执行稳健的货币政策，不因经济增速放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置。

剩余期限约0.52年的国开行固息债130201券最新成交 在3.7500%，上日尾盘为3.9399%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.3747 3.8055

上日 3.3139 3.9550

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.6536/3.5800 国债参考率报价 3.4050/3.3290 金融债参考率报价 3.9914/3.9347 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选