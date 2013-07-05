中国债市：资金回稳现券收益率续降，国库现金定存有望维持市场暖意

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月5日 - 中国银行间资金市场周五安然度过半年末后首个例行准备金调整日，现券收益率亦延续近期下行走势，交投则稍显清淡。交易员指出，目前流动性已较为稳定，加之未来两周有千亿国库现金定期存款招标助力，现券近期维持暖意的可能性较大。
华北一银行交易员称，今日现券收益率续降，但收益率曲线仍较平坦，国债品种倒挂还未全消。“我觉得短端(收益率)还会向下，国库现金一发，资金估计更松了。”
财政部此前公告，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。
不过北京一银行交易员指出，在监管层表态会继续执行稳健货币政策，不会因经济增速放缓而转向宽松后，利率互换市场尾盘有所走升。当然这种走势是否有持续性，还需要继续观察。
银监会表示，继续执行稳健的货币政策，不因经济增速放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置。
剩余期限约0.52年的国开行固息债130201券最新成交 在3.7500%，上日尾盘为3.9399%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.3747 3.8055
上日 3.3139 3.9550
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.6536/3.5800 国债参考率报价 3.4050/3.3290 金融债参考率报价 3.9914/3.9347 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。