更新版 1-中国货币市场：七天回购利率续走低，缴准无忧但短期预期稍显谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更新收盘报价等)
路透上海7月5日 - 中国银行间市场周五质押式回购利率 中，七天期加权利率继续下行，但跌幅进一步缩窄，隔夜则小涨。交易员表示，例行缴准日机构短期资金需求略显活跃，流动性整体仍维持宽松态势，资金价格总体呈跌势。
他们并称，虽说在央行流动性维稳的态势下，国库现金定存等资金投放令未来流动性预期收紧可能性降低，但下周央企分红等干扰因素仍存，机构心态稍显谨慎。
“钱还是蛮多的，需求比昨天好点，毕竟今天5号嘛。”上海一银行交易员称。
他并表示，隔夜和七天等市场短期利率品种交投较前几天明显活跃一些，预计今日货币市场整体成交量会有所增多。
财政部昨日公告称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。
上海另一机构交易员认为，目前资金利率回落较为平稳，流动性大幅抽紧的概率不大，但是下周还要观察央行公开市场的操作情况，同时关注央企分红等对流动性是否存在较大扰动。
今日银行间市场质押式回购总成交量5,159.60亿元，较上日的4,021.13亿元大增近三成；其中隔夜品种成交3,815.47亿元，上日为2,671.74亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3747 3.3139 +6.08 3,815.47
七天 3.8055 3.9550 -14.95 828.31
14天 4.2760 4.4418 -16.58 421.31 上海证交所质押式回购利率
一天 2.5200 1.9350 +58.50 --
七天 0.3050 3.5850 -328.00 --
14天 3.1800 3.3100 -13.00 -- 回购定盘利率
隔夜 3.3900 3.3700 +2.00 --
七天 3.8300 3.9800 -15.00 --
14天 4.3000 4.4700 -17.00 -- Shibor
隔夜 3.3800 3.3480 +3.20 --
七天 3.8160 3.9380 -12.20 --
三个月 4.9390 5.0290 -9.00 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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